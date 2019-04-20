محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
أدلت الفنانة يسرا بصوتها في الاستفتاء، الذي انطلق صباح اليوم، على التعديلات الدستورية أمام اللجنة الانتخابية الخاصة بها بكلية التربية الرياضية بمنطقة الزمالك.
وقالت يسرا لـ"الخليج 365": "هذا واجنبنا تجاه الوطن، وأنا بخاف على الوطن، ويجب كلنا نخاف على الوطن".
وأضافت يسرا: "احنا عشان مرتاحين دلوقتي، مش حاسيين بحاجة، ولكن أي هزة في الاستقرار هتخلينا ندفع التمن"، مطالبة المواطنين بالنزول والمشاركة.
يُذكر أن عدد المصريين ممن يحق لهم التصويت يصل لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين في الخارج .
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو| يسرا تحث المواطنين على المشاركة في الاستفتاء: "أي هزة في الاستقرار هندفع تمنها" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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