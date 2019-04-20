فرح الهادي مصدومة من تصرفات عقيل الرئيسي في المطار.. شاهدوا ما فعله

عبرت الفنانة فرح الهادي عن صدمتها من حركات زوجها الفنان عقيل الرئيسي في المطار، خلال سفرهما إلى بانكوك ضمن برنامج رحلتهما في تايلاند.

فرح الهادي صورت زوجها عقيل الرئيسي خلال وجودهما في المطار، من أجل السفر إلى بانكوك فظهر في اللقطات وهو يقوم بتصرفات طريفة مليئة بالطفولة والعفوية جعلتها تشعر بالاستغراب من جراء ما يفعله أمام الجميع.

عقيل الرئيسي ظهر في المقطع الذي صورته زوجته فرح الهادي، وهو يدفع عربة الحقائب ويجري بها مندفعاً على أرض المطار، ثم صورته مرة أخرى دون أن ينتبه وهو يبحث عنها، وعندما شاهدها وهي تصوره دخلت في نوبة ضحك من ردة فعله، فقام بالجري نحوها مندفعاً بالعربة.

ومن جهة أخرى، حرصت فرح الهادي على استعراض أرجاء الفندق الذي ستقيم فيه مع زوجها عقيل الرئيسي خلال رحلتهما في بانكوك، كاشفة أن أجوائه تذكرها كثيراً بتركيا.

يذكر أن فرح الهادي وعقيل الرئيسي يقضيان الآن إجازتهما في تايلاند، ويحرصان على عرض كافة تفاصيل رحلتهما على حساباهما على سناب شات.