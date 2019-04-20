أديل تعلن انفصالها بعد 3 سنوات من الزواج

أعلنت المغنية البريطانية أديل الانفصال عن رجل الأعمال سيمون كونيكي، بعد زواج دام 3 سنوات.
وكانت الفنانة البالغة من العمر 30 عاما تزوجت بكونيكي عام 2016، بعد 5 سنوات من الصداقة بينهما.
وقالت صحيفة “ميرور” البريطانية إن بيانا صدر الجمعة، أعلن فيه ممثلا المغنية الناجحة، بيني تارانتيني وكارل فيش، الانفصال.
وذكر البيان: “لقد انفصلت أديل وشريكها. إنهما ملتزمان بتربية ابنهما معا. كما هو الحال دائما هما يطلبان الخصوصية. ولا تعليق إضافي”.
وأنجبت أديل ابنها، أنجيلو، عام 2012.
وأديل واحدة من أبرز الفنانين البريطانيين، حيث حطمت ألبوماتها الأرقام القياسية لمبيعات التسجيلات، كما حصلت على سلسلة من الجوائز.
فقد فازت من قبل بـ15 جائزة غرامي، 6 منها عن ألبومها (21) في 2011.
وفي عام 2015، تجاوز مبيعات ألبوم (25) 7.4 مليون نسخة في الولايات المتحدة وحدها.
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