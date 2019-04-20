طرح البوستر الرسمي لـ"علامة استفهام"محمد رجب

طرح الشركة المنتجة لمسلسل "علامة استفهام" الذي يقوم بطولته الفنان محمد رجب، البوستر الرسمي للمسلسل المقرر عرضه في السباق الرمضاني المقبل. وتصدر محمد رجب أفيش المسلسل وهو يعزف على آله "الساكسفون"، فى نوع جديد من الدعاية للأعمال الدرامية، خاصة أن المسلسل يحتوى على مفاجآت كبيرة ضمن أحداثه. يحتوى على مفاجآت كبيرة ضمن أحداثه. وفى السياق ذاته، انتهى مخرج العمل سميح النقاش من تصوير 8 أسابيع كاملة، ويكثف حاليا التصوير للانتهاء من تصوير الـ 15 حلقة الأولى، وتسليمها للشركة المنتجة Advertisements لتصبح جاهزة للعرض مباشرة . يذكر ان مسلسل "علامة استفهام" من تأليف إسلام حافظ، وإخراج سميح النقاش، وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة محمد رجب وهيثم أحمد زكى، ميرهان حسين، جيهان خليل، إدوارد، هبة الاباصيرى، نورهان، كوكى، محمود البزاوى، عبد الرحمن أبو زهرة، يسرا المسعودى، سلمى حسن، جينا سليم، وإسلام حافظ وعدد آخر من الفنانين.

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