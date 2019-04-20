شاهد.. مي عز الدين تعلن مشاركتها في الاستفتاء على التعديلات الدستورية

شاركت مي عز الدين، جمهورها بصورة بعد مشاركتها في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، وظهرت في الصورة بالحبر الفسفوري، وعلقت: "المشاركة مسؤولية، قول رأيك واعمل الصح".

يذكر أن الفنانة مي عز الدين تصور دورها في مسلسل "البرنسيسة بيسة"، الذي

يعرض على شاشة قناة الحياة في رمضان.

كانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، قد ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، تضم 10878

مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها على مدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً.

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جدير بالذكر أن عدد المصريين ممن يحق لهم التصويت يصل لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج.