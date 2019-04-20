شاهد.. إيمينيم يحتفل بـ11 عامًا على تعافيه من إدمان الكحوليات

احتفل نجم الراب الأمريكي إيمينيم، عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، بمرور 11 عامًا على تعافيه من إدمان الكحوليات.

حيث نشر صورة له وظهر خلالها حاملاً

بيده عملة رمزًا لتعافيه، وعلق عليها قائلاً: "11 عامًا ولست خائفًا". وقد لاقت الصورة إعجاب وتهنئة الآلاف من متابعيه.

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ويحرص إيمنيم على التواصل مع جمهوره بنشر صور وفيديوهات خاصة بحياته الشخصية والعملية عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وطرح إيمينيم آخر ألبوماته الغنائية "Kamikaze" في أغسطس من العام الماضي، وقد حقق به نجاحًا جماهيريًا فاق كل التوقعات.