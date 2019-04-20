الملك لير يواصل عروضه فى رمضان

قررت كايرو شو المنتجة لمسرحية "الملك لير" بطولة النجم الكبير يحيى الفخرانى استمرار عرض العمل الكلاسيكى الضخم خلال شهر رمضان المعظم. خلال شهر رمضان المعظم. يذكر أن "الملك لير" بطولة يحيى الفخرانى، وريهام عبد الغفور، ورانيا فريد شوقى، وهبة مجدى، ومحمد فراج، ونضال الشافعى، وأحمد عزمى، ومحمد فهيم، وأحمد فؤاد سليم، وناصر سيف ومن إخراج تامر كرم.

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