تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، برومو برنامج المقالب" رامز فى الشلال"، الذي يقوم بتقديمه الفنان رامز جلال، و من المقرر عرضه في رمضان 2019 على "أمبي سي مصر".
ويذكر أن نشر رامز جلال على صفحته الخاصة عبر موقع التواصل الاجتماعي، "فيس بوك" صورا لبرومو برنامجه الرمضاني
وظهر جلال على الملصق الدعائي وسط الأدغال، وهو بلوك جديد بشعر أبيض ولحية خفيفة، ويمسك بمنظار وفانوس، وعلى جانبيه غوريلا وفيل.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. طرح البرومو الرسمي لبرنامج المقالب "رامز في الشلال" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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