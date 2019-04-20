بالفيديو.. طرح البرومو الرسمي لبرنامج المقالب "رامز في الشلال"

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، برومو برنامج المقالب" رامز فى الشلال"، الذي يقوم بتقديمه الفنان رامز جلال، و من المقرر عرضه في رمضان 2019 على "أم

بي سي مصر".

ويذكر أن نشر رامز جلال على صفحته الخاصة عبر موقع التواصل الاجتماعي، "فيس بوك" صورا لبرومو برنامجه الرمضاني

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الجديد "رامز في الشلال"، وعلق عليها كاتبا: "بسم الله توكلنا على الله والله المستعان #رامز_في_الشلال..".

وظهر جلال على الملصق الدعائي وسط الأدغال، وهو بلوك جديد بشعر أبيض ولحية خفيفة، ويمسك بمنظار وفانوس، وعلى جانبيه غوريلا وفيل.