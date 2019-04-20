كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شهد سامي تواصل تصوير "تجربة ما تمت" للحاق بالسباق الرمضاني (صورة) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تواصل الفنانة الشابة شهد سامي، تصوير مشاهدها في مسلسل "تجربة ما تمت" مع المخرج عمرو أيمن والمقرر عرضه خلال سباق دراما رمضان 2019.

وأعربت شهد، عن سعادتها بالمشاركة في عمل مختلف عليها من جميع الجوانب، مشيرة إلى أنها كانت تنتظر هذه الفرصة منذ فترة نظراً لضخامة مساحة دورها واختلافه خلال أحداث العمل، متمنية أن ينال إعجاب الجمهور.

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مسلسل "تجربة ما تمت" بطولة شهد سامي، محمد طعيمة، وعدد من الوجوه الشابة ومشاهير السوشيال ميديا، تأليف يوسف حشيش، إنتاج صفوت غطاس، إخراج عمرو أيمن.

جدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة شهد سامي، كانت مشاركتها في مسلسل "هذا المساء" من بطولة إياد نصار، أروى جودة، أحمد داوود، حنان مطاوع، محمد فراج، خالد أنور، أسماء أبو اليزيد، ناردين فرج، تامر فرج، آية سماحة تأليف وإخراج تامر محسن.