إليسا تتألق في أول حفل غنائي لها بالسعودية.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أحيت الفنانة اللبنانية إليسا، حفلها الغنائي الأول في جدة السعودية الجمعة 19 أبريل مع النجم ماجد المهندس.

إليسا، تألقت خلال الحفل بإطلالة سوداء حملت توقيع دار ماكس مارا Max Mara العالمي، من اللون الأسود المخملي، طويل ونسقت معه حزام عند الخصر.

وقدمت خلال الحفل باقة مميزة من أهم أغانيها التي تجمع بين القديم والحديت خاصة اغاني ألبومها الأخير “إلى كل اللي بيحبوني”، وسط تفاعل كبير من الجماهير معها.

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وكان من المواقف الطريفة خلال الحفل، عندما تقدمت إليسا من سالم الهندي، المدير التنفيذي لشركة روتانا، وطلبت منه الرقص على نغمات أغنية «بدي أدوب»، فرفض وذلك لمخالفة شروط إقامة الحفلات في السعودية.

من ناحية أخرى، كشفت الفنانة اللبنانية عن تأجيل طرح الفيديو كليب الخاص بأغنية «كرهني» والسبب يعود للمخرجة إنجي جمال، التي تحرص على تقديم الأفضل، والأغنية من كلمات علي المولى, وألحان فضل سليمان.

وكانت إليسا، قدر ردت على الانتقادات التي تعرضت لها بعد نشر صورة لها من فيديو كليب أغنية «كرهني»، بسبب مشهد «السرير»، خلال لقائها في برنامج MBC Trending، والمذاع عبر فضائية mbc 4، قائلة: «لا تعليق بالنتيجة أنا عم مثل فيلم قصير بكليب يخصني وبدي يطلع بأحسن صورة وبكل الأحوال مهما أعمل اللي بيكتب راح يكتب وينتقد صورة ولم يشاهدوا المشهد وعندما يشاهدونه ما راح ينتقدوا».