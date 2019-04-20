محمود الليثي ومتقال و صافينار في زفاف ابنة مساعد وزير الدخليه الأسبق.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - دعاء العربي

احتفل اللواء محمد وهبه، مساعد وزير الدخلية الأسبق، بزفاف نجلته داليا، وذلك علي المهندس محمد، نجل المهندس ماهر شحاته وكيل وزارة المالية.

وشارك في الحفل مجموعة كبير من اللواءت منهم اللؤاء أسامة إسماعيل مساعد وزير الداخلية، و اللواء طارق عبدالحكم، مدير أدارة قوات الأمن، و ماهر وهبه، مساعد وزير الداخلية، محمد عاصم وهبه، وكيل وزارة البترول، و أشقاء العروس الرائد أحمد وهبه، و عمرو هبه، و نانسي وهبه، و والدة العروس منى بسيوني رئيس قطاع بالبترول، وقام بعقد القران الشيخ خالد الجندي.

أحيا الحفل الزفاف المطرب محمود الليثي و الراقصة صافينار و حجازي متقال والذين اشعلوا أجواء الحفل الذي أقيم في نادي الشرطة.