أهل الفن يشاركون في استفتاء تعديل الدستور.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - سناء الطويلة

حرص عدد كبير من نجوم الفن في مصر، على المشاركة في التعديلات الدستورية، والتي بدأت في مصر صباح اليوم السبت 20 إبريل، وتستمر لمدة ثلاثة ايام في كل محافظات مصر.

ومن النجوم الذين شاركوا في التصويت على الاستفتاء كل من الفنانة لبلبة، والفنانة نبيلة عبيد، والمخرجة ساندرا نشأت، والفنان محمد ثروت، والمطرب الشعبي حكيم، في الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

كما شارك الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية والفنانة رانيا يوسف، والفنان الكبير رشوان توفيق، وتامر عبدالمنعم، وحرص الجميع على التقاط صور تذكارية مع أعضاء اللجنة والجماهير وحثهم على المشاركة في الاستفتاء.

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و أعتلى المطرب الشعبي حكيم، “أتوبيس” يجوب شوارع منطقة المهندسين، في جولة أمام عدد من اللجان الانتخابية، غنى بها بعض الأغاني الوطنية، لحث المواطنين على الإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

جرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين فى الخارج، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.