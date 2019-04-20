“الملك لير” يواصل عروضه في رمضان

متابعة بتجـــــــــــرد: قررت إدارة مسرح “كايرو شو” المنتجة لمسرحية “الملك لير” بطولة النجم الكبير يحيى الفخراني تمديد العروض طيلة شهر رمضان المقبل.

ويعود الفنان المصري القدير يحيى الفخراني لتقديم رواية “الملك لير” مرة أخرى على خشبة المسرح بعد 18 عامًا من عرضها حيث أخرجها مسرحيًا أحمد عبد الحليم وتليفزيونيًا جمال عبد الحميد.

مسرحية “الملك لير” بطولة كل من يحيى الفخراني ونخبة من كبار الفنانين وعدد من الوجوه الشابة وهي من اخراج تامر كرم وترجمة د. فاطمة موسى.