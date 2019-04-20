حفلة جوليا بطرس في صور أصبحت بين أيديكم

متابعة بتجــــــــــرد: أصبحت كل مقاطع الحفلة الغنائية الموسيقية الضخمة التي أحيتها الفنانة اللبنانية جوليا بطرس في مدينة صور خلال شهر تموّز من العام 2018، متوفّرة و”بين أيدي” جميع محبيها، إذ طرحتها بطرس أخيرًا عبر قناتها الرسمية على “يوتيوب”.

والجدير بالذكر أن حفلتَي جوليا الضخمتين اللتين أحيتهما في مدينة صور الجنوبية في 21 و22 تموز 2019، حققتا نجاحاً باهراً وشكّلتا حديث الناس والصحافة لفترة طويلة.