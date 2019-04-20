بالفيديو .. سميرة سعيد تطرح أغنيتها الجديدة "مدلّع" باللهجة العراقية

طرحت النجمة المغربية سميرة سعيد، السبت، أغنيةً جديدة بعنوان "مدلّع" وذلك عبر تطبيق "أنغامي"، وهي من كلمات فراس الحبيب وألحان علي صابر وتوزيع محب الراوي.

وتُعدّ الأغنية، التي تقدّمها سميرة سعيد باللهجة العراقية، واحدة من ألبومها الجديد الذي يجمع أعمالاً باللهجات الخليجية والمغربية والعراقية، ويُنتظر تسويقه بعد شهر رمضان المبارك.

وتستعد المطربة حالياً لإجراء جولةٍ فنية في المغرب، تبدأ 23 أبريل/نيسان الجاري في مدينة دار البيضاء، ثم 27 أبريل/نيسان بطنجة، ويوم الـ30 من الشهر ذاته في مزقان.

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ويستضيف برنامج "كاربول كاريوكي" على قناة دبي الفضائية، الأحد، سميرة سعيد مع الفنان هشام الهويش، حتى تكشف عن أسرار حول مسيرتها الفنية وحياتها الخاصة.



