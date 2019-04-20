- 1/2
- 2/2
القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - الفنانة المغربية سميرة سعيد.
طرحت النجمة المغربية سميرة سعيد، السبت، أغنيةً جديدة بعنوان "مدلّع" وذلك عبر تطبيق "أنغامي"، وهي من كلمات فراس الحبيب وألحان علي صابر وتوزيع محب الراوي.
وتُعدّ الأغنية، التي تقدّمها سميرة سعيد باللهجة العراقية، واحدة من ألبومها الجديد الذي يجمع أعمالاً باللهجات الخليجية والمغربية والعراقية، ويُنتظر تسويقه بعد شهر رمضان المبارك.
وتستعد المطربة حالياً لإجراء جولةٍ فنية في المغرب، تبدأ 23 أبريل/نيسان الجاري في مدينة دار البيضاء، ثم 27 أبريل/نيسان بطنجة، ويوم الـ30 من الشهر ذاته في مزقان.
ويستضيف برنامج "كاربول كاريوكي" على قناة دبي الفضائية، الأحد، سميرة سعيد مع الفنان هشام الهويش، حتى تكشف عن أسرار حول مسيرتها الفنية وحياتها الخاصة.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو .. سميرة سعيد تطرح أغنيتها الجديدة "مدلّع" باللهجة العراقية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.