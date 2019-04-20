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بالصور .. نجوم الفنّ المصري يُدلونَ بأصواتهم في الاستفتاء الدستوري

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نادية الجندي بعد الإدلاء بصوتها.

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - نادية الجندي بعد الإدلاء بصوتها.

أدلت مجموعة من نجوم الفن المصري بأصواتها في الاستفتاء على التعديلات الدستورية لعام 2019، ضمن مختلف اللجان خلال أول يوم من التصويت. 

وعلى الرغم من تعرُّضها لنزلة برد شديدة شاركت نبيلة عبيد في العملية، مٌبديةً سعادتها الكبيرة بالمناسبة.


كما أدلت لبلبة بصوتها في الاستفتاء، مُرتديةً وشاحاً في شكل علم مصر ورافعةً علامة النصر، حيث حثَّت المواطنين على النزول والمشاركة.

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وسجّل هاني شاكر حضوره في اللجنة الانتخابية بالمدرسة التجارية الفندقية في الهرم، قرب ميدان الرماية، بينما صوَّتت نهال عنبر في اللجنة الانتخابية بمدرسة "6 أكتوبر" في منطقة العجوزة. 

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وأدلت نادية الجندي بصوتها في الاستفتاء، إذ كتبت عبر حسابها الخاص على موقع "أنستقرام": "المشاركة في التعديلات الدستورية واجب وطني على كل مصري، ويجب على المصريين النزول لإدلاء بأصواتهم، والمشاركة في مصير بلدهم".

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في السياق ذاته، صوّت كلّ من يسرا ومحمد هنيدي على التعديلات.

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كما شاركت وفاء عامر وانتصار ضمن العملية، وتحديداً في اللجنة الانتخابية بمدرسة قصر الدوبارة في منطقة جاردن سيتي.

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وشهِدت لجنة مصر الجديدة حضور كلّ من ، وغادة إبراهيم والمطرب الشعبي حكيم.

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ويُنتظر نزول عدد كبير من الفنانين بغية المشاركة ضمن عملية الاستفتاء التي تستمر حتى الإثنين 22 أبريل/نيسان الجاري.

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