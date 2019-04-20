- 1/12
- 2/12
- 3/12
- 4/12
- 5/12
- 6/12
- 7/12
- 8/12
- 9/12
- 10/12
- 11/12
- 12/12
القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - نادية الجندي بعد الإدلاء بصوتها.
أدلت مجموعة من نجوم الفن المصري بأصواتها في الاستفتاء على التعديلات الدستورية لعام 2019، ضمن مختلف اللجان خلال أول يوم من التصويت.
وعلى الرغم من تعرُّضها لنزلة برد شديدة شاركت نبيلة عبيد في العملية، مٌبديةً سعادتها الكبيرة بالمناسبة.
كما أدلت لبلبة بصوتها في الاستفتاء، مُرتديةً وشاحاً في شكل علم مصر ورافعةً علامة النصر، حيث حثَّت المواطنين على النزول والمشاركة.
وسجّل هاني شاكر حضوره في اللجنة الانتخابية بالمدرسة التجارية الفندقية في الهرم، قرب ميدان الرماية، بينما صوَّتت نهال عنبر في اللجنة الانتخابية بمدرسة "6 أكتوبر" في منطقة العجوزة.
وأدلت نادية الجندي بصوتها في الاستفتاء، إذ كتبت عبر حسابها الخاص على موقع "أنستقرام": "المشاركة في التعديلات الدستورية واجب وطني على كل مصري، ويجب على المصريين النزول لإدلاء بأصواتهم، والمشاركة في مصير بلدهم".
في السياق ذاته، صوّت كلّ من يسرا ومحمد هنيدي على التعديلات.
كما شاركت وفاء عامر وانتصار ضمن العملية، وتحديداً في اللجنة الانتخابية بمدرسة قصر الدوبارة في منطقة جاردن سيتي.
وشهِدت لجنة مصر الجديدة حضور كلّ من رانيا يوسف، وغادة إبراهيم والمطرب الشعبي حكيم.
ويُنتظر نزول عدد كبير من الفنانين بغية المشاركة ضمن عملية الاستفتاء التي تستمر حتى الإثنين 22 أبريل/نيسان الجاري.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور .. نجوم الفنّ المصري يُدلونَ بأصواتهم في الاستفتاء الدستوري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.