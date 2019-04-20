ما قصة طير الحمام بين شيرين ونادين ن. نجيم في “خمسة ونص”؟

تواجدت النجمة شيرين عبد الوهاب يوم أمس الجمعة في بيروت حيث زارت موقع تصوير مسلسل “خمسة ونص” وصورت مشاهدها تحت إشراف المخرج فيليب اسمر.

ونشر المنتج صادق الصبّاح صورة لشيرين وهي تحمل طير الحمام بيدها وكتب على الصورة: “من كواليس تصوير تيتر “خمسة ونص” مع النجمة شيرين عبد الوهاب التي زارت أمس موقع التصوير وصورت مشاهدها بإشراف المخرج فيليب اسمر، غنت باللهجة اللبنانية وتشاركنا رؤيتنا بأن الفن لا جنسية له، هو جسر تواصل ولغة محبة بعدة لهجات. اما النجومية فتسلق ووصول وثبات وروح تشعّ“.

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في نفس السياق، تداول جمهور بطلة العمل نادين نسيب نجيم صورة لها من برومو المسلسل حيث ظهر طير الحمام على فستانها، ما دفع الجمهور الى التساؤل حول قصة الحمام في الاعلان على فستان نادين، وفي يد شيرين؟

وكان المُنتج صادق الصبّاح قد وقع اختياره على شيرين لغناء شارة مُسلسل “خمسة ونص” حيث اشار انها من أهمّ الأصوات النسائيّة العربيّة اليوم وهي إضافة كبيرة للعمل.

المسلسل بطولة نادين ن. نجيم، قصيّ خولي، مُعتصم النهار، رولا حمادة، رفيق علي احمد وغيرهم والمُقرّر عرضه في رمضان من تأليف إيمان السعيد وإخراج فيليب أسمر.

يُذكر أنّ الشارة ستحمل عنوان “يا بتفكر يا بتحس” وهي من كلمات علي المولى وألحان صلاح الكردي وتوزيع جيمي حداد.