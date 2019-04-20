بالصور- نانسي عجرم تحتفل بعيد ميلاد ابنتها إيلا

Apr 20, 2019 إحتفلت النجمة اللبنانية نانسي عجرم بعيد ميلاد ابنتها “إيلا” التي بلغت عامها الثامن. وتداول جمهور نانسي مجموعة من الصور من اجواء الاحتفال بالعيد حيث ظهرت نجمة “عم بتعلق فيك” الى جانب زوجها الطبيب فادي الهاشم وابنتيهما ايلا وميلا. يشار الى ان نانسي عجرم كانت قد انجبت ابنتها الثالثة “ليا” في أول شباط الفائت.







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