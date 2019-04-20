سعاد فيكتوريا تكشفُ عن آخر خطوط المكياج والموضة للعروس المغربية.. شاهدي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تهتمُّ السيدات المغربيات في العموم بالمكياج والموضة، وتبقى للعروس المغربية اهتمامات خاصة تحافظ فيها على التراث والتقاليد الموروثة، أغلبها تمتاز بالبساطة في ارتداء الملابس والإكسسوارات.

خبيرة التجميل المغربية سعاد فيكتوريا تحدّثت في لقاء مع "فوشيا"، عن مكياج العروس المغربية الذي يمتاز بكونه طبيعيًا ليس قويًا، بالإضافة إلى الألوان التي تميل أغلبها للألوان الترابية.

وعن ألوان فساتين العروس المغربية، أشارت فيكتوريا إلى أنّ اختيار فستان الزفاف يتناسب مع لون البشرة لدى المغربيات، بالإضافة إلى الاهتمام الكبير بالإكسسوارات لاسيما التارج المغربي الشهير.

وتحدّثت سعاد فيكتوريا عن مشوارها في التجميل، حيث تعاونت مع فنانين كبار أمثال ديانا حداد، وفاتن جمالي، وعبير براني، وليلي حديوي.