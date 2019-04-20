الكشفُ عن التطورات الأخيرة لحالة صابرين بورشيد الصحية!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - نقلت الإعلامية آلاء الوزان عن لسان محمد بورشيد والد الإعلامية صابرين بورشيد، آخر التطورات الصحية لحالة ابنته، من خلال نشر نتائج الفحوصات، عبر حسابها الرسمي على "إنستغرام".

وقالت آلاء: "اليوم طلعت النتائج صابرين فيها ورم (لمفاوي) وراح تاخذ في المرحلة الأولى جلستين كيماوي خلال شهرين بعدها راح يصور الدماغ لمعرفة مدى استفادتها من العلاج وبعدها راح يقرر هل العلاج يحتاج إلى كيماوي أو لا وهل يطول العلاج أو لا ...".

وأوضحت: "وراح ترجعلها الذاكرة بعد العلاج هذا مؤكد بس ما قال أن هذا الورم سرطاني وقال 70 إلى 80 في المئة من هالحالات تتعافى وترجع للحياة الطبيعية. .فنرجوا الدعاء لصابرين بالتوفيق والشفاء من هالمرض".

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وكانت الإعلامية والفنانة البحرينية صابرين بورشيد، قد أطلّتْ لأوّل مرّة في تسجيل قصير، للتعليق على الأزمة الصحية الحرجة، التي ألمّتْ بها، وأعلن عنها والدها محمد بورشيد.

وتحدّثتْ بورشيد في الفيديو، عن الحالة الصحية لها، قائلةً: "هاي.. حبيت أطمنكم علي.. الحمد لله أنا بخير وفي نعمة.. وبس".

وكتبتْ تعليقًا على الفيديو القصير: "حبيت أطمنكم عليّ قبل السفر.. ودعاؤكم لي بالشفاء.. الحمدلله على كل حال".

وسبق وأن صرّح والدها محمد بورشيد، إنّ ابنته تُعاني من ثلاثة أورام سرطانية في الرّأس، وتحتاج إلى السّفر للخارج فورًا، من أجل العلاج، واستجاب الديوان الملكيّ في البحرين، لنداءات أسرة "بورشيد"، وفنانين وإعلاميين، لنقل صابرين للعلاج بالخارج، حيث وجّهتْ وزارة الصّحّة لجنة العلاج في الخارج، لبدء الترتيب لإجراءات سفرها لتلقّي العلاج.