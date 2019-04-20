إليسا: غنائي في جدة حلم حياتي

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات

خاطبت المطربة إليسا حضور حفلتها في جدة قائلة: “لقائي بكم اليوم وأنا أغني ما بين جمهوري العزيز هنا في حفل جدة .. كان حلما وتحقق”.

وبدأت إليسا الحفل بأغنيتها “إلى كل اللي بيحبوني”، ثم غنت :”وحشتوني، “لو فيّ”، “نفسي أقوله”، “اكرهني”، “خدني معك”، “بتمون”، “عايشالك” ، “عكس اللي شايفينها”، وأعادت الجمهور إلى رائعة “بدّي دوب” وغيرها من الأغنيات التي أطربت الحضور.

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عاشت مدينة جدة ليلة رومانسية ساهرة، نجماها الفنان ماجد المهندس والفنانة إليسا بحضور جمهور كبير استمتع بهذه السهرة الأولى من نوعها على صعيد حفلات الفنادق في مدينة جدة بدعم الهيئة العامة للترفيه.

وبدأت هذه الليلة الحالمة بالمطربة إليسا في أول حفل جماهيري بعد العملية التي أجرتها مؤخراً في بروكسل وتكللت بالنجاح، وعقب استكمال تصوير فيديو كليب أغنيتها “كرهني”.

واختتم الحفل المطرب ماجد المهندس، الذي يحصد نجاحات عدة متتالية بعد حفلاته في كل من الرياض ودبي وأبوظبي.