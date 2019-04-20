شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. ميرهان حسين تدلى بصوتها فى الاستفتاء على التعديلات الدستورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أدلت منذ قليل، الفنانة ميرهان حسين بصوتها داخل لجان مدرسة قصر الدوباره والقصر العينى، وعقب التصويت قالت: "أنا جيت عشان مصر وأنا مع أي حاجه فى مصلحة مصر ".

ووجهت "ميرهان" رسالة للمصريين، قائلة: "خليكوا إيجابيين وأنا نفسي مشاركتى اليوم خطوة إيجابية لأجل مصر ومصلحتها".

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كانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، أعلنت المواعيد الرسمية للاستفتاء على التعديلات الدستورية، ودعت المصريين للاستفتاء فى الخارج أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل، وأيام السبت والأحد والاثنين 20 و21 و22 أبريل للمصريين فى الداخل.

وبلغ عدد المواطنين ممن لهم حق الإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء على التعديلات الدستورية بجميع أرجاء الجمهورية ٦١ مليون و٣٤٤ ألفاً و٥٠٣ ناخب، يصوتون في ١٣ ألف و٩١٩ لجنة فرعية تمثلها لجنة عامة، وبإ.شراف ١٩ ألف قاضي يعاونهم ١٢٠ ألف موظف