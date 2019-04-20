شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رمضان فى شبرامنت مع "خليل كتخة" فى "زلزال"..اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يصور النجم محمد رمضان مشاهده فى مسلسل "زلزال" الذى ينافس به فى موسم دراما رمضان المقبل، فى ديكور فيلا ماجد المصرى الذى يجسد شخصية "خليل كتخة"، ويستمر التصوير على مدار اليوم وبعدها يستكمل رمضان تصوير مشاهده الخارجية فى ديكور أخر.

ويظهر محمد رمضان خلال أحداث المسلسل فى دورين دور "أب وابن" الأول شاب بسيط من عائلة فقيرة للغاية، ومع مرور الأحداث يلتقى فتاة فى منطقته، وهى الفنانة الشابة هنادى مهنا ابنة الملحن الكبير هانى مهنا ويقع فى غرامها، ويظل يطاردها كى يرتبط بها، إلا أن والدها الذى يعد من الأثرياء فى منطقة العياط وهو الفنان ماجد المصرى، يرفض ارتباطه بها ويدخل الاثنان فى أزمات وصراعات.

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مسسل "زلزال" تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج إبراهيم فخر، وإنتاج شركة سينرجى، بطولة محمد رمضان وحلا شيحة وماجد المصرى ونسرين أمين ومنى عبد الغنى وهنادى مهنى وحسام داغر ومصطفى منصور ويوسف عثمان وسلوى عثمان وعدد آخر من الفنانين وتدور أحداثه فى إطار شعبى.