شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. الديفا سميرة سعيد تطرح أغنية عراقية بعنوان "مدلع" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت الديفا سميرة سعيد أغنيتها الجديدة "مدلع" على موقع يوتيوب، وهى أغنية عراقية من كلمات فراس الحبيب وألحان علي صابر وتوزيع ومكس محب الراوي.
ومن جانب آخر وصلت الديفا سميرة سعيد إلى المغرب منذ قليل، وذلك لبدء عملها على جولة غنائية مغربية خلال الأيام القليلة المقبلة، حيث تحيى مجموعة حفلات فى المغرب، وتقدم خلالها مجموعة من أغنياتها الشهيرة الجديدة والقديمة.
وخضعت سميرة سعيد مؤخرًا لجلسة تصوير جديدة، بعدسة المصور خالد حمدى، وظهرت بإطلالة خلابة بالأبيض والأسود، فى عودة إلى أيام الزمن الجميل، وشاركت سميرة سعيد جمهورها بالصور من جلسة التصوير عبر حسابها على "إنستجرام"، ونالت الصور إعجاب العديد من جمهورها.
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