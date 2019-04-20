شكرا لقرائتكم خبر عن "من حديد".. حازم إمام يستعد لفورمة الساحل داخل الجيم .. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد النجم الكبير حازم أمام عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، ولاعب المنتخب الوطني ونادي الزمالك الأسبق، لرفع لياقته البدنية والتحضير لفورمة الساحل. ونشر الثعلب صور ومقاطع فيديو عبر حسابه الشخصي، وهو يخضع لتمارين الكارديو لرفع اللياقة البدنية، ويظهر وهو يجري تمرين الضغط. Advertisements

حازم امام يجري تمارينات الكارديو واحتفل الثعلب أسطورة نادي الزمالك ومنتخب مصر، بعيد ميلاده الـ 44 يوم الثلاثاء الماضي، في منزله، بحضور هاني أبو ريدة، رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة، وعضو المكتب التنفيذي للاتحادين الدولي والأفريقي.

جانب من استعدادت الثعلب

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