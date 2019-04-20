شكرا لقرائتكم خبر عن فى عيد ميلاده.. تعرف على أهم أعمال رامز جلال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتفل اليوم السبت الفنان رامز جلال، بعيد ميلاده، حيث ولد 20 أبريل، وهو شقيق الفنان ياسر جلال، وابن المخرج الراحل أحمد جلال، واشتهر بخفة ظله وتلقائيته.

رامز تخرج فى المعهد العالى للفنون المسرحية، وأدى بعض الأدوار الثانوية فى بداية حياته الفنية حتى قام بأول بطولة مطلقة له فى فيلم أحلام الفتى الطائش فى صيف عام 2007.

أول أعمال رامز جلال كان أثناء دراسته بالمعهد، وذلك خلال مسرحية "جوز ولوز" بطولة أحمد بدير، عايدة رياض، سعاد نصر، حسن حسنى.

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وشارك رامز فى مسلسل "حياة الجوهرى" الذى يعتبر بمثابة نقـلة له، فهو الذى عرف الناس به، والمسلسل من بطولة يسرا ومصطفى فهمى ومن إخراج وائل عبد الله، واشترك رامز فى أدوار كثيرة فى مسلسلات التليفزيون منها "ألف ليلة وليلة"، "رد قلبى"، "فى انتظار العمر".. وغيرها، وقدم مسرحية مع الفنان أحمد آدم، والفنان صلاح عبد الله وهى "فيما يبدو سرقوا عبده".

أول فيلم شارك فيه كان فيلم "55 إسعاف" من إخراج مجدى الهوارى، وبالرغم من أن الدور كان صغيرا إلا أن رامز استطاع لفت الأنظار إليه بخفة دمه، ثم توالت الأفلام، وقدم "ميدو مشاكل" مع أحمد حلمى، و"الباشا تلميذ" مع كريم عبد العزيز، ثم قدم فيلم "حبك نار" مع مصطفى قمر .

ومن أفلامه: رغدة متوحشة، كنغر حبنا، مراتى وزوجتى، غش الزوجية، حد سامع حاجة، شبه منحرف، أحلام الفتى الطايش، أحلام عمرنا، عيال حبيبة، غاوى حب، الباشا تلميذ، حبك نار، ميدو مشاكل،55 إسعاف.