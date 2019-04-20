شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فلوكس يفكر فى الاعتزال.. تعرف على التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاجأ الفنان أحمد فلوكس، جمهوره بالتفكير فى اعتزال الفن بشكل نهائى، بسبب تعرضه لضغط نفسى لوجوده فى مهنه التمثيل، متمنيا العودة لحياته البسيطة عندما كان طالبا جامعيا وكان وقتها إنسان طبيعى بعيدا عن الاضواء و الشهره ".

وكتب فلوكس، عبر حسابه على إنستجرام، قائلا: "بفكر بقالي كتير قوى اعتزل التمثيل وابعد نهائيا عن هذه الحياة ،ابعد عن كل التعب النفسي لهذه المهنة وعن كل ما يحدث وأرجع لحياتى كما كانت أيام ما كنت طالب في الجامعة".

وتابع أحمد فلوكس، فى حديثه، " الحياة البسيطة البريئة والطموح والاجتهاد و النجاح المبني علي الموهبة والجهد فقط اكون إنسان طبيعي وارجع أنا أحمد اللي أمي كانت تتمني أن تراه بعيدا عن الاضواء و الشهرة والحياة المدمرة نفسيا وعصبيا واخلاقيا ارجع بني آدم ايه رايكم".

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بوست أحمد فلوكس