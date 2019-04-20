فيديو| وفاء عامر تصرخ في وجه ابنها وتعلق: "بس أنا ضربتوا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مروان الطيب:
نشرت الفنانة وفاء عامر مقطع فيديو، عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، أظهر ابنها "عمر" أثناء "مقلب" دبره لها داخل منزلها.
وعلقت وفاء على الفيديو قائلة: "ابني عمل فيا مقلب، بس أنا ضربتوا". بينما لاقى الفيديو سخرية وإعجاب الآلاف من متابعيها على حسابها.
يذكر أن وفاء عامر تشارك حاليًا ببطولة عدد من الأعمال الدرامية، منها مسلسل "حكايتي" بطولة الفنانة ياسمين صبري، و"السر" بطولة الفنان الكبير حسين فهمي، والمقرر عرضهما خلال الماراثون الرمضاني المقبل.
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