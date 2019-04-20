فيديو| السلطانة هويام تحتفل بشم النسيم وسط أسرتها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة: نشرت الفنانة التركية مريم أوزرلي الشهيرة بـ"السلطانة هويام"، مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام".

وظهرت مريم في الفيديو وسط عائلتها يلونون البيض، احتفالا بعيد "شم النسيم". يذكر أن الفنانة مريم أوزرلي زارت مصر مؤخرا بطلب من أسرة فيلم "لص بغداد"، لمحمد إمام للظهور كضيف شرف ضمن أحداث العمل، ولكنها اعتذرت عن الانضمام للفيلم.

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