صورة| كاجول تحتفل بعيد ميلاد ابنتها الـ16.. هل تشبهها؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:

نشرت الفنانة الهندية كاجول عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام" صورة لها برفقة ابنتها، احتفالا بعيد ميلادها الـ16.

وكتبت كاجول: "عيد ميلادك الـ16 السعيد يا طفلتي الحلوة، ما زلت أشعر بكِ بين ذراعي مهما كبرتي سيظل إحساسي بكِ لا يتغير، مهما كبر حجمك فستكونين دوما نبضات قلبي، عيد ميلاد سعيد يا حلوتي".

يُذكر أن كاجول من أبرز الممثلات في بوليوود، لأنها ولدت لعائلة فنية من الطراز الأول، فهي ابنة الفنانة "تانوجا سامارث" التي مثلت في عدد كبير من الأفلام، ووالدها "سومو موخيرجي" يعمل منتجا، وشقيقتها "تانيشا" عملت في برامج التليفزيون قبل أن تتنقل للعمل في التمثيل، وجدتها هي الممثلة الكبيرة "شوبانا سامارث".