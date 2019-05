تعرف على أبرز الأسماء والأفلام المشاركة بـ"كان" في دورته الـ72

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مروان الطيب:

أعلنت إدارة مهرجان كان السينمائي الدولي، في دورته الـ72 هذا العام، عن الأعمال السينمائية التي تم اختيارها للمشاركة بالمسابقات المقرر أن تقام في الفترة من 14-25 مايو المقبل.

وخلال المؤتمر الصحفي الذي عقد الخميس في حضور مدير المهرجان تيري فيرمو، أعلنت إدارة المهرجان عن أبرز الأفلام المشاركة، ومنها فيلم الكوميديا "The Dead Don’t Die"، للمخرج الأمريكي جيم جارموش، والذي ستفتتح به الدورة الـ72 هذا العام.

كما كشفت إدارة المهرجان عن المشاركين بالمسابقة الرسمية، وكان أبرزهم المخرج الأمريكي الحائز على السعفة الذهبية تيرانس ماليك بأحدث أعماله السينمائية هذا العام فيلم الدراما والسيرة الذاتية "A Hidden Life"، إلى جانب فيلم الدراما "Pain & Glory" للمخرج الإسباني بيدرو ألمودوبار، والذي ينافس أيضًا على "السعفة الذهبية" بنفس المسابقة.

ويشارك أيضًا فيلم الدراما "Sorry We Missed You" للمخرج الإنجليزي كين لوتش. كما تضم المسابقة الرسمية عددًا من المخرجات، بينهن الكاتبة والمخرجة النمساوية جيسيكا هسنر بفيلم الدراما والخيال العلمي خاصتها "Little Joe"، ومخرجة الأفلام الفرنسية سيلين سياما بفيلمها التاريخي "Portrait of a Lady on Fire".

كما يشارك فيلم عربي وحيد بالمسابقة الرسمية، وهو الفيلم الفلسطيني "It Must Be Heaven" للمخرج إيليا سليمان.

وقد وقع اختيار إدارة المهرجان على عدد من الأعمال المميزة المشاركة خارج مسابقتها الرسمية، منها فيلم الموسيقى والسيرة الذاتية "Rocketman" الذي تدور أحداثه حول مسيرة النجم الإنجليزي إلتون جون. ويجسده بأحداث الفيلم النجم تارون إيجرتون، إلى جانب الفيلم الوثائقي "Maradona" الذي تتمحور أحداثه حول السيرة الذاتية للاعب المنتخب الأرجنتيني المعتزل دييجو مارداونا.

وكان للسينما العربية نصيبًا بعدد من مسابقات المهرجان، منها الفيلم الوثائقي "من أجل السما" للصحفية وعد الكاتب، والمقرر عرضه ضمن مسابقة "عروض خاصة"، إلى جانب فيلم "Adam" للممثلة والمخرجة المغربية مريم توزاني، والفيلم الجزائري "بابيتشا" للمخرجة الفرنسية مونيا ميدور. ويشارك الفيلمان بمسابقة "نظرة ما".

يذكر أن إدارة "كان" السينمائي أعلنت الفترة الماضية عن اختيارها المخرج المكسيكي أليخاندرو جونزاليز أنريتو لرئاسة لجنة تحكيم المسابقة الرسمية، والمخرجة اللبنانية نادين لبكي لرئاسة مسابقة "نظرة ما"، وذلك بعد نجاح فيلمها "كفرناحوم" الذي تم عرضه ضمن المسابقة الرسمية للمهرجان في دورته الماضية، وفوزه بجائزة "لجنة التحكيم".