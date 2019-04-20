محمد عبد الرحمن يعلق على صورة فان دام بالزي الصعيدي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

نشر الفنان الشاب محمد عبد الرحمن، عبر حسابه الشخصي على "تويتر"، صورة للفنان العالمي فان دام بالزي الصعيدي، من كواليس زيارته مصر لتصوير إعلان إحدى شركات الاتصالات.

علق عبد الرحمن على الصورة قائلاً: "فاندام الزفر". والزفر هي شخصية قدمها الفنان محمود المليجي في فيلم "إسماعيل ياسين في الأسطول"، وذلك لتشابه ملامح فان دام مع المليجي في الفيلم.

يُّذكر أن الفنان محمد عبد الرحمن يقوم حاليًا بتصوير دوره في فيلم "الواد سيد الشحات" من بطولة أحمد فهمي وهنا الزاهد وإخراج أحمد الجندي.

