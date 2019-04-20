بالصور| رسالة مؤثرة من ابنة إبراهيم يسري في ذكراه: "بعدك عرفت الابتسامة اللي فيها وجع"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - ضياء مصطفى:

وجهت هنا يسري رسالة إلى والدها الفنان الراحل إبراهيم يسري، عبر حسابها على "إنستجرام"، بمناسبة ذكرى ميلاده ووفاته.

وكتبت هنا: "4 سنين.. في نفس الوقت ده بالظبط صحيت علي خبر غيرلي حياتي كلها.. ومن ساعتها والحياة عمرها ما رجعت زي الأول ولا عمرها هترجع، أنا بقالي أسبوع مراهنة نفسي إني مش هحط صور ولا أكتب حاجة ولا حتى أفكر في الموضوع، بس خسرت الرهان كالعادة، اااااااااه.. وحشتني أوي يا هيما.. أوي.. أووووي.. الحياة من غيرك صعبة!! صعبة أوي.

وأضافت: "عمري ما عرفت ولا فهمت معني الوحشة دي غير لما سبتني، عمري ما فهمت معنى الابتسامة اللي فيها وجع غير بعدك، وحشني ضحكتك الحلوة بزيادة، وحشني حضنك، وحشني حنيتك عليا، وحشني سؤالك عليا ودلعك ليا، وحشني حسك في البيت، وحشني إني أروح وأدخل عليك وأتكلم معاك".

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وتابعت: "ساعات بكون ماشية في مكان كنا بنروحه كتير مع بعض أو أشم رحتك في مكان فجأة، فجأة بحس إن قلبي اتعسر، من كام يوم حلمت بيك نفس الحلم اللي بحلمه على طول إنك بتقولي أنا لسة موجود يا نونو، بس المرة دي الحلم كان حقيقي بزيادة لدرجة إني صحيت ببص حواليا عشان افتكرت إنك موجود بجد، أنا مبقتش أنا من ساعة ماسبتني يا بابي، الوجع هدني وكبرني".

واستطردت: "الـ4 سنين اللي فاتوا مكنتش عارفة ولا قادرة أرجع لحياتي اللي حرفيا وقفت من بعدك، مؤخرا بس بدأت أكون أحسن.. عارف ليه؟ عشان شايفاك وإنت بتقولي (إنتي عبيطة يا نونو؟ بتعيطي ليه يا حبيبتي) فكل ما أجي أعيط، أفتكرك وأضحك وأبطل عياط عشان والله العظيم إنت لسه معايا".

واختتمت رسالتها الطويلة: "أنا كل مبفرح أو يحصل حاجة جديدة في حياتي، بجري عليك احكيلك، كل لحظة إنت في بالي، ولسه بشارك معاك كل حاجة ويمكن أكتر كمان، اللي مصبرني حب الناس الزيادة، ما شاء الله ليك يا بابي، أنا في ناس بتحبني من غير مايعرفوني لمجرد إن أنا بنتك، والله كمية الكلام الحلو اللي بيتقال عليك وكمية حب الناس ليك مش عادي، من جوه ومن بره الوسط، يا رب تبقي عارف و حاسس، كل يوم باعرف عنك حكايات تخليني فخورة أكتر وأكتر إني بنتك، أنا رأسي مرفوعة بسببك لفوق أوي يا بابي، أشوفك علي خير يا حبيب قلبي و نور عيني".

يذكر أن الفنان إبراهيم يسري توفى عن 65 عامًا في 20 أبريل 2015.​

