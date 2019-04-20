نادية الجندي أمام لجنة انتخابية: المشاركة واجب وطني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مروان الطيب:
حرصت الفنانة نادية الجندي على المشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، ونشرت صورًا من أمام لجنتها الانتخابية، ظهرت فيها وسط عدد من الناخبين بعد إدلائها بصوتها.
علقت الجندي قائلة: "المشاركة في التعديلات الدستورية واجب وطني على كل مصري، ويجب على المصريين النزول للإدلاء بأصواتهم والمشاركة في تحديد مصير بلدهم".
واستكملت: "المشوار لسه منتهاش ولسه صعب، ولازم كل مصري يكون قد التحدي اللي البلد فيها، ومنديش فرصة للأعداء أنهم يشمتوا فينا وربنا يحمي بلدنا مصر من كل شر يارب ويحفظها".
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