بالصور.. وفاء عامر وانتصار تشاركان في الاستفتاء على الدستور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - الخليج 365:

أدلت الفنانتان وفاء عامر وانتصار، اليوم السبت، بصوتيهما في الاستفتاء على التعديلات الدستورية لعام ٢٠١٩، وذلك داخل لجنتهما الانتخابية بمدرسة قصر الدوبارة في جاردن سيتي.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، ذكرت أن إجمالى عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، تضم 10878 مركزًا انتخابيًا، و13919 لجنة فرعية.

ويبلغ عدد المصريين ممن يحق لهم التصويت 61 مليونًا و344 ألفًا و503 ناخبين. وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين في الخارج، بينما تفتح أبوابها في الداخل من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً أيام السبت - الأحد - الإثنين.