بالصور.. يسرا تشارك في الاستفتاء على التعديلات الدستورية

شاركت الفنانة يسرا، منذ قليل، بصوتها في الاستفتاء على التعديلات الدستورية لعام ٢٠١٩، وذلك داخل لجنتها الانتخابية بكلية التربية الرياضية كلية التربية الرياضية بمنطقة الزمالك.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين

إبراهيم، ذكرت أن إجمالي عدد اللجان العامة للتصويت على الاستفتاء يبلغ 368 لجنة، تضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، تفتح أبوابها علىمدار الثلاثة أيام من التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءًا.

يُذكر أن عدد المصريين ممن يحق لهم التصويت يصل لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، وتُجرى عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية أيام الجمعة والسبت والأحد 19 و20 و21 أبريل للمصريين في الخارج .

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