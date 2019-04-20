شاهد.. أول رد من على ربيع بعد أزمته مع زوجته

أغلق الفنان على ربيع ، عبر حسابه بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، التعليقات بعد أزمته مع زوجته، حتى لا يوجه له متابعوه أسئلة عن المشكلة التي نشبت بينهما، مكتفيًا بنشر فيديو برفقة طفل وهو يغنى الأغنية الرسمية لمسلسله الجديد "فكرة بمليون جنيه".

حيث وجهت زوجة الفنان، أمس، رسالة شديدة اللهجة له عبر حسابها الرسمى بموقع الصور "إنستجرام"، كاتبة: "أنا خصيمة أي حد ظلمنى أنا وبنتى أو أثر عليا تأثير سلبى في حياتى وخربهالى وعند الله تلتقى الخصوم ويوم القيامة

نلتقى أمام الله.. إليك فوضت أمرى يا الله وأنت خير وكيل".

وتابعت: "أمك ثم أمك، ثم أمك، وإن قالتلك طلق مراتك، واطردها من بيتها هي وبنتك، متترددش يا قلب أمك، وشكرًا أنا وبنتك خصيمك ليوم القيامة"

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