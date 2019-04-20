بالفيديو.. سميرة سعيد تطرح أحدث كليباتها"مدلع"

طرحت النجمة سميرة سعيد، عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب"، أحدث أغانيها على طريقة الفيديو كليب بعنوان "مدلع" وهي من كلمات فراس الحبيب، وألحان علي صابر، وتوزيع محب الراوي. كلمات فراس الحبيب، وألحان علي صابر، وتوزيع محب الراوي. يذكر أنه تستعد حاليًا لعمل جولة غنائية بـ 3حفلات تبدأ يوم 23 أبريل بالدار البيضاء، وتعقبها الحفل المقام في طنجة يوم 27 أبريل، ثم تختتم جولتها يوم 30 أبريل بالحفل المقام في مزقان.

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