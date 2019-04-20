بالفيديو.. خالد عادل يطرح أحدث كليباته

طرح النجم خالد عادل أحدث كليباته بعنوان "أيامنا الحلوة"، عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب"، و هو من ألحانه، وكلمات: فريد محمد، وتوزيع: شريف منصور، والكليب إخراج: أحمد الشيخ، ويشاركه في الغناء وكلمات: فريد محمد، وتوزيع: شريف منصور، والكليب إخراج: أحمد الشيخ، ويشاركه في الغناءالفنانة أسما أبو هشيم. يذكر أن الملحن خالد عادل انتهى من تلحين ثلاث أغنيات فى ألبوم النجم مصطفى قمر المقبل، وهم: "لو عرفت قد إيه"، "أول حب"، "الليالى". Advertisements

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