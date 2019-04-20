كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نسرين طافش تنتهي من تصوير "مقامات عشق".. وتتصدر البوستر الدعائي (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتهت النجمة نسرين طافش، من تصوير أحداث دورها من مسلسل مقامات عشق والذي من المفترض عرضه رمضان المقبل.

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ونشرت نسرين البوستر الدعائي للمسلسل اليوم على صفحتها الخاصة بموقع الصور الشهير انستجرام، وقد توسطت نسرين البوستر الدعائي للعمل.

"مقامات العشق" يتناول سيرة المتصوف الأكبر محي الدين ابن عربي، ويشارك في بطولته يوسف الخال، مصطفى الخاني، ولجين إسماعيل، وقمر خلف وسارة فرح وآخرين.