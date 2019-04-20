كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "ماذا لو".. حكاية منذر رياحنة في رمضان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الفنان الأردني منذر رياحنة، إنه سيطل على جمهوره خلال شهر رمضان المقبل من خلال مسلسل "ماذا لو" درامي إجتماعي كويتي، ويجسد من خلاله دور محمود الشاب الأردني العاشق الذي يتعرض إلى اختيار يبنى عليه حاضره ومستقبله لكن القدر يقلب حياته رأسا على عقب ليمر ببعض المراحل و تتوالى الأحداث والتعقيدات خلال ثلاثين حلقة، وهو الدور الذي يعد مختلفا تماما عن باقي أدواره والذي يجسد جزء من حياته الخاصة.

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منذر رياحنه أرتبط اسمه بالمسلسلات والأدوار التاريخية والبدوية والاجتماعية التي تحتاج الى مقومات فسيولوجية وصوت جهوري وتحكم في اللغة قال إن دوره جديد بالنسبة للتلفزيون لانه حريص على أن يقدم أدوارا مختلفة وهو ما يجب أن يفعله أي فنان في اختيار الأدوار و التنوع في أي دور يوكل له.

يذكر أن مسلسل "ماذا لو" الكويتي هو من إخراج حسين دشتي وتأليف فيصل.