كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نسرين طافش عن "مقامات العشق": "يخاطب الروح ويلامس النفوس" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تشارك الفنانة نسرين طافش، في السباق الرمضاني بمسلسل "مقامات العشق" والذي يتناول فكر شيخ الصوفية محي الدين ابن عربي، والمسلسل من تأليف محمد البطوش وإخراج أحمد إبراهيم أحمد، ويشارك في بطولته الممثل اللبناني يوسف الخال.

ونشرت "نسرين" بوستر المسلسل عبر حسابها الرسمي بموقع التغريدات "تويتر"، وكتبت: "‏انتظرونا في عمل يخاطب الروح ويلامس النفوس ‏في مسلسل ⁧مقامات العشق⁩ في ⁧رمضان 2019⁩ ⁧رمضان كريم⁩ عن فكر الشيخ الأكبر ⁧محي_الدين_ابن_عربي⁩ ⁧تصوف⁩ ⁧حب⁩ ⁧سلام⁩ ⁧ست الحسن⁩، تأليف: محمد البطوش، ‏إخراج: أحمد ابراهيم أحمد".