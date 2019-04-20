عمرو دياب يشعل حفل مئوية الجامعة الأمريكية وسط حضور كثيف.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أحيا الفنان المصري عمرو دياب حفلا غنائيا كبيرا أقامته الجامعة الأمريكية بالقاهرة، بمناسبة مرور ١٠٠ عاما على إنشاءها، وسط حضور كثيف من الطلاب.

الفنان المصري افتتح الحفل بأغنيته “الليلة”، وذلك وسط تفاعل كبير من الجمهور، والذي ردد كلمات الأغنية معه بسعادة شديدة.

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وقدم دياب على مدار ساعتين متواصلتين عدد كبير من أشهر أغانيه، منها “قمرين” و”وياك” و”يتعلموا” و”العالم الله” و”لو عشقاني” و”نور العين” و”ليلى نهاري” و”راجعين”، كما قدم مقطع من أغنية “قال فاكرينك” بناء على رغبة الجمهور.

وخلال الحفل صعد رجل الأعمال أحمد أبوهشيمة علي خشبة المسرح بناء علي طلب من عمرو دياب، حيث قدمه للجمهور، الذين حيوه بحفاوة شديدة.

وقد أقيم الحفل بمقر الجامعة الأمريكية في القاهرة الجديدة، وشارك في إحياء فقراته الفنان البريطاني جيمس ارثر، و الـ dj التركي مهموت اورهان، وقام بتنظيمه وليد منصور، والذي وجه له دياب كلمة شكر لما بذله من مجهود في إخراج شكل حضاري للحفل، الذي تم تجهيزه بإمكانيات ومواصفات لايف عالمية للمرة الأولى بمصر حيث تم تصميم مسرح غير مسبوق لتامر فوزي، وإضاءة وليزر وليد الحريري.