الفيلم الهندي «Kalank» يسجل أكبر تراجع على الاطلاق بشباك التذاكر

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

ربما سجل فيلم Kalank ذو الميزانية الضخمة لكاران جوهر، أكبر إيرادات لليوم الافتتاحي بين الأفلام التي تم إطلاقها في عام 2019 من خلال جمع مبلغ 21.60 مليون روبية، ثم سجل أكبر انخفاض في اليوم الثاني حيث حقق 11.45 مليون، فضلا عن ذلك، هاجم الجمهور الفيلم على وسائل التواصل الاجتماعي مؤخرًا مع بحر من التعليقات المُسيئة.

المحلل التجاري والناقد السينمائي الهندي تاران أدارش وصف الفيلم بأنه “مخيب للآمال”، حيث قال إن “التراجع كان على الورق ولكنه لم يتوقع أن يكون هذا كثيرًا”.

كتب: “هبوط #Kalank في اليوم الثاني. كان هناك انخفاض، ولكن الانخفاض أعلى بكثير مما كان متوقعًا، سيكون من المثير للاهتمام أن نرى كيف سيكون إيراداته في اليوم الثالث”.

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الفيلم الذي يضم مجموعة منتقاة من نجوم بوليوود، بدأ يتحصل على إيرادات هزيلة بشباك التذاكر، عقب طرحه بصالات السينما 17 أبريل، ولم يقف الأمر عند هذا، لكن الجمهور أيضا توقع له الفشل وربطوا بينه وبين فيلم شاروخان الأخير “زيرو” والذي سقط أيضًا، وكان كارثة بشباك التذاكر بحسب تقارير republicworld.

وكتب أحد النشطاء: “تتحسن بوليوود يوما بعد يوم، وهم يخبروننا بمراجعة الفيلم في العنوان نفسه، أولًا، “زيرو”والآن”كالانك”، وعلق مستخدم أخر على Twitter: “عندما تريد من كاران جوهر Karan Johar (منتج الفيلم) أن يصبح سانجاي ليلا بهنسالي Sanjay Leela Bhansali (منتج ومخرج مرموق)، تكون النتيجة كارثة”.

وقد تم عرض فيلم “Kalank ” من بطولة أديتيا روي كابور Aditya Roy وفارون داوان Varun Dhawan وعليا بهات Alia Bhatt ومادري ديكيست Madhuri Dixit وسانجاي دوت Sanjay Dutt على شاشات العرض في الأربعاء 17 أبريل2019.