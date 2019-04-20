النجم الهندي فيشال يستأجر طائرة بوينج لفيلمه الجديد.. شاهد

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

يعمل المخرج الهندي ساندر سي Sundar C حاليًا في تركيا لتصوير أكثر مشاهد فيلمه الحركي الجديد اثارة وتشويقًا، حيث يضم “كاست” العمل الذي لم يتم اختيار عنوان له حتى الآن على النجوم فيشال وتامانا وايشواريا لاكشمي.

هذه الذروة في المشاهد المتوقع تصويرها في تركيا، التي تتضمن مجموعة من اللقطات الحركية الواسعة، تطلبت استئجار طائرة من طراز بوينج 757-200، حيث أبدى النجم فيشال موافقته باعتباره أيضا المنتج، الذي ينتج الفيلم، على طلب المخرج للحصول على واحدة.

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موقع sify الترفيهي الإلكتروني استطاع الحصول على لقطة لفريق عمل الفيلم بجانب الطائرة الجديدة المستأجرة، حيث تُظهر الصورة موقع التصوير الذي يضم الطائرة ومكتوب عليها كلمة “أذربيجان”، ويحيط بها بعض أفراد في زي الشرطة والجيش.

يذكر مصدر مقرب من الفيلم للموقع الإلكتروني أن هذا الفيلم سيكون من أكبر الأفلام التي يقوم بانتاحها النجم فيشال حتى الآن، حيث يتميز بوجود ميزانية مفتوحة

بعد انتهاء هذا الجدول التصويري، من المتوقع أن يعود الممثل إلى تشيناي للترويج لفيلمه القادم، أيوجيا، والمقرر إطلاقه في 10 مايو.