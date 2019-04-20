أميتاب باتشان يشيد بـ مخرج فيلم Aakhri Raasta

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

يحتفل النجم الكبير أميتاب باتشان بمخرج “Aakhri Raasta” ك. بهيجاراج بمناسبة مرور 40 عامًا على عمله في الأفلام والسينما الهندية.

قام باتشان، الذي عمل مع بهيجاراج في الفيلم الذي عُرض عام 1986، بكتابة رسالة أشاد فيها بالمخرج السينمائي على مدونته، وقال: “رسالة إلى تلك الشخصية العظيمة في منطقة التاميل ك. بهيجاراج، مخرج ومنتج وممثل قضى 40 عامًا في خدمة السينما”.

وأكد النجم السبعيني في رسالته أن فيلمه Aakhri Raasta من الأعمال المقربة إلى قلبه وهو فيلم لا ينسى في حياته المهنية الطويلة التي تتجاوز الـ 50 عاما”.

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اشترك في بطولة فيلم “Aakhri Raasta” أيضا النجمة الراحلة سريديفي Sridevi، جايا برادا وأنوبام خير في الأدوار المحورية، واستطاع الفيلم وقتها تحقيق نجاح تجاري كبير.

وفي الوقت نفسه، على الجبهة المهنية، باتشان شوهد للمرة الاخيرة إلى جانب الممثلة البارعة تابسي بانو في فيلم المخرج سوجوي جوش Badla.

الفيلم من إنتاج ريد روك تشيليز الترفيهية التي يمتلكها الممثل شاروخا، واستطاع العمل أن يحقق نجاحًا حاسمًا وتجاريًا في ستة أسابيع، ويعمل باتشان على فيلمه المقبل Brahmastra، وهو فيلم خيال من ثلاثة أجزاء من إخراج أيان موخرجي، وبطولة علياء بهات، رانبير كابور وموني روي.