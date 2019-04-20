صور.. سميرة ريدي تستعرض رشاقتها

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

تتمتع ممثلة بوليوود سميرة ريدي Sameera Reddy بحملها الثاني على أكمل وجه، وهي تقوم بتحديث حساباتها بمزيد من الصور باستمرار على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي Instagram.

ممثلة “Race” تتطلع إلى الحصول على قوامها ورشاقة جسمها مرة أخرى بعد الولادة، حيث شاركت مؤخرًا بعض الصور القديمة قبل أكثر من عقد من الزمان، في أثناء تصوير فيلمها “المسافر” عام 2004.

ريدي التي لديها ابن يبلغ من العمر 3 سنوات يدعى هانز فاردي، ظهرت بالصور المنشورة مؤخرًا، في غاية الأنوثة وهي ترتدي ثوب برتقالي صممته ماليني راماني، وهي تجلس في وضع مثير أمام الكاميرا.

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شارك في بطولة فيلم “مسافر” النجوم سنجاي دوت وانيل كابور إلى جانب سميرة ريدي. كما ازدادت شهرة الفنانة بعد عرض فيلمها Race لعام 2008.

تزوجت سميرة من رجل الأعمال أكشاي فاردي، وبعد أن عقدت قرانها في عام 2014، أصبح الزوجان والدين لطفلهما الأول، هانز، المولود في عام 2015.

وكشفت ريدي عن الحمل الثاني والحالي عندما ظهرت بمولودها الرضيع للمرة الأولى في الأماكن العامة خلال أحد حضورها فعاليات أسبوع الموضة قبل شهرين في فبراير.

وتعد سميرة من الممثلات اللاتي يحرصن على بإبقاء متابعيها مطلعين على روتينها اليومي، وهي تقوم بتحميل صور طفلها الرضيع على صفحتها في Instagram بانتظام.