هل يخضعان لفحوصات ما قبل الزواج؟.. ماليكا أرورا تزور المستشفى برفقة أرجون كابور.. صور وفيديو

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

يتصدر نجما بوليوود ماليكا أرورا Malaika Arora وارجون كابور Arjun Kapoor عناوين الصحف مؤخرًا بسبب تقارير العلاقة الرومانسية التي تعج بها الصحف والمواقع، ومع ذلك، فإن الاثنين لم يصرحا علنا ​​بصحة الأمر.

لكن أرورا أثارت قلق جمهورها ومحبيها بشأن صحتها عندما شوهدت وهي تزور مكان غير عادي يوم الجمعة، وهو المستشفى الأسبوع الماضي برفقة صديقها الفنان الشاب أرجون كابور، ولم يعرف سبب الزيارة.

وفقًا لتقارير وسائل الإعلام، وصل الثنائي إلى المستشفى لإجراء فحوصات ما قبل الزواج، وهو إجراء قياسي للأزواج. يمكن اكتشاف من خلاله الأمراض الوراثية والمعدية عن طريق إجراء فحوصات طبية قبل الزواج.

يوصي الخبراء أن يركز الناس على الفحص الطبي بدلًا من مطابقة الأبراج، الفحص الأولي يساعد الأزواج على العناية المناسبة لبعضهم البعض، ومنذ هذا الفحص، يتم التكهن الآن بأن التقارير زواجهما صحيحة، يمكن أن يكون الزواج في عطلة عيد الفصح.

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كانت مليكة ترتدي ملابس رسمية صيفية لزيارة المستشفى، ولكن شوهدت وهي ترتدي ملابس سهرة في حفلة ليلية مع صديقاتها في وقت لاحق.

وانضمت إليها عدد من الصديقات، منهن كارينا كابور خان، وشقيقتها أمريتا أرورا، حيث لوحظ على الشقيقتين التوأمة في الملابس، ويقال إن الحفلة كانت حفلة مبكرة للاحتفال بالزواج المتوقع.

كان المنتج أرباز خان Arbaaz Khan شقيق النجم سلمان خان Salman Khan وماليكا أرورا Malaika Arora قد أنهىا إجراءات الطلاق في مايو 2018 بمحكمة الأسرة فى باندرا، وبهذا يكون الثنائي قد وضع نهاية زواجهما الذي دام قرابة عقدين.

وقد تم منحهما الطلاق وتسليم حضانة ابنهما البالغ من العمر 14 عاما، وفقا لمصادر في المحكمة، إلى ماليكا. وعلى مدى الأشهر الـ 24 الماضية، تعرضت علاقة الزوجين للعديد من التقلبات، والخلافات وبعد ذلك حاول الجميع في عائلة خان التوسط والمساعدة لكن الأمر قد خرج عن السيطرة.