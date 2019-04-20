Zero يصيب شاروخان بالإحباط

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

تم اختيار فيلم النجم الكبير شاروخان Zero ليكون الفيلم الختامي لمهرجان بكين الدولي للسينما لعام 2019 والذي تنتهي فعالياته في السبت 20 أبريل، وقد وصل خان إلى الصين للترويج لفيلمه، الذي سيصدر في الدولة المجاورة بعد خمسة أشهر من إطلاقه في الهند.

وكان الجمهور الصيني قد لاقى شاروخان بترحيب واسع، نظراً لشعبية النجم المعروفة بأنحاء كبيرة من العالم، حيث نشرت وسائل الإعلام مقاطع فيديو تبرز ذلك، ويمكن سماع صوت احدى السيدات بمقطع قصير وهي تصرخ وتطلب توقيعه ومنحه باقات كبيرة.

من المقرر أن يشارك شاروخ في مهرجان بكين السينمائي الدولي (BIFF) ، والمقرر عقده في الفترة ما بين 13 أبريل و20 أبريل.

يتناول فيلم شاروخان شخص مصاب بالقزامة، يتعرض للوقوع في مثلث حب مع عالمة مصابة بالشلل الدماغي (الممثلة أنوشكا شارما) وممثلة مشهورة (كاترينا كايف).

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وعلى الرغم من الضجة القوية التي صاحبت إنتاج والترويج للفيلم، فضلا عن ضمه لأفضل وجوه السينما الهندية، في الوقت الحالي، لكنه سقط سقوطًا مدويا في شباك التذاكر.

ونُقل عن خان قوله مؤخرًا في مقابلة مع شبكة التليفزيون الصيني: “عندما حدث خطأ، شعرت بالسوء، لقد رفضه الكثير من الناس. عندما تصنع فيلمًا كهذا لمدة ثلاث سنوات ويحدث خطأ. لا تشعر بالاكتئاب أو أي شيء آخر. لكن لم أكن أرغب في رؤيته، وسأرى ذلك بعد ثلاثة أشهر.

وأضاف: “ربما سأكون قادرًا على اكتشاف ما أخطأت به عندما أكون بعيدًا، لذلك لم أقرر ما الذي سأفعله بعد ذلك. اعتقدت أنني سأستغرق بضعة أشهر وأحاول أن أعمل على ما أريد القيام به لأنه من المهم جدًا بالنسبة لي أن أكون أكثر حماسة حيال ذلك”.

وأضاف: ” ربما أكون قد صنعت الفيلم الخطأ، وربما لم أقوم برواية القصة الصحيحة لذلك أنا حذر بعض الشيء بشأن كيفية استقباله هنا وآمل أن يعجب الناس هنا “.