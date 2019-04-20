أصالة تساند طليقة زوج أنغام وتحتفل بعيد ميلادها.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

احتفلت الفنانة السورية أصالة بعيد ميلاد ياسمين عيسى ابنة شقيقة زوجها، المخرج والمنتج طارق العريان، وحرصت على توجيه تهنئة علنية خاصة لها.

أصالة نشرت صورة تجمعها بياسمين التي حصلت على طلاقها رسمياً من الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، وذلك بعد أن تزوج عليها سراً من المطربة المصرية أنغام، ووجهت لها رسالة مؤثرة بتعليق على الصورة، كتبت فيها: «ياسمينه الحبيبه الغاليه كلّ سنه وأنتي بخير ..وأنتِ بتستحقّي الخير والسعاده والإستقرار والوفا ياوفيّه».

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الكثيرون ربطوا بين رسالة أصالة لياسيمن وتركيزها على الوفاء، وبين ارتباط زوجها سراً بأنغام، دون مراعاة لمشاعر زوجته الأولى التي أصرّت على الانفصال عنه بعد زواج استمر 10 سنوات وأثمر عن طفلين، كما أنها كانت حريصة طوال الفترة التي سبقت الطلاق على الحفاظ على عدم التعرض لزوجها لأي اهانات أو إساءات حفاظاً على كرامة طفليها.

ياسمين كانت قد رفعت قضية طلاق بمجرد علمها بخبر عقد قران زوجها على أنغام، إلا أن الانفصال بينها وبين زوجها تم بشكل ودي بعيداً عن ساحة القضاء، في الوقت الذي كشفت فيه عن وجود محاولات للصلح بينها وبين زوجها، إلا أنها رفضت، وأصرّت على الطلاق، خاصة بعد تعمد ظهور أحمد وأنغام في أكثر من مناسبة طوال الفترة الماضية بشكل حميمي أمام الكاميرات، حيث تبادل الأحضان والقبلات والكلمات العاطفية.

من ناحية أخرى، طرحت أصالة حديثاً كليب جديد لأغنية «بنت أكابر»، وهي من كلمات محمد أبو نعمة، ألحان محمود الخيامي، وتوزيع علي فتح الله، والكليب من إخراج أدهم الشريف